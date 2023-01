Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters. Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il […] The post Previziuni sumbre pentru economia globala. Șefa FMI: „2023 va mai greu decat anul pe care il lasam in urma” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .