- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a discutat marți cu ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, despre dezvoltarea domeniului schiabil, precum și despre situația plajelor de pe litoralul romanesc. Dupa discuții, Constantin-Daniel Cadariu a ...

- Radu Antohe nu vede cu ochi buni agricultura anului 2022, deși anul trecut a fost unul de excepție in acest domeniu. Lipsa de pregatire profesionala a generației tinere de fermieri și dezootehnizarea agriculturii sunt printre cauzele pe care profesorul Antohe le considera piedici mari in agribusinessul…

- In urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 2 decembrie a.c., Florentin Sorescu (poezie) și Lucian Costache (critica literara) au fost validați ca membri ai U.S.R., Filiala Pitești. „Comisia naționala de validare și-a motivat fiecare respingere in parte la modul lapidar:…

- ‘’S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an in care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu numar maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un numar nemaiintalnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus’’, a spus ministrul.‘’Pana…

- Ministrul demis al mediului, Tanczos Barna, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca una din cele mai importante surse de poluare din Bucuresti ramane traficul și ca vor fi intensificate controalele in zonele unde au fost semnalate arderi ale deseurilor, chiar daca este conștient ca „exista comunitati…

- Florin Cițu este luat peste picior de un fost europarlamentar, dupa ce premierul a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica din UE i trimestrul III din 2021, comparativ cu același trimestru din 2020. Cristian Preda, fost europarlamentar trecut prin PDL, PMP și PLUS, in prezent…

- Lipsa forței de munca in fermele de vaci din Romania este un fapt binecunoscut, iar dupa cate se pare nici muncitorii straini nu par sa mai fie o soluție pe termen lung. Daca la inceput, toata lumea era super mulțumita, intre timp lucrurile s-au schimbat semnificativ, mai ales de cand asiaticii și-au…

- Fermierii romani vor avea de suferit din cauza crizei energetice care a dus la explozia preturilor la ingrasaminte, iar toate aceste costuri se vor propaga pe lantul alimentar si in cosul zilnic al consumatorului, care va deconta aceste scumpiri, sustine Ionel Arion, presedintele Federatiei Nationale…