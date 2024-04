Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu iși valideaza strategia de investiții, pe masura ce producția industriala a Romaniei inregistreaza o creștere notabila in 2024. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastra inregistreaza o creștere de 2,7%, situandu-se printre liderii Uniunii Europene in acest domeniu. Investițiile…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul al doilea in Uniunea Europeana, dupa Franta, la productia de seminte de floarea-soarelui, pierzand prima pozitie, ocupata in 2022 – potrivit datelor Institutului National de Statistica. Productia a fost mai mica anul trecut fata de 2022 cu 3,7%. Ca suprafata cultivata…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, considera ca aderarea la Spațiul Schengen va contribui la creșterea atractivitații Romaniei pentru investitori. “Vom creste prin aceasta aderare la Schengen atractivitatea Romaniei pentru investitii. Va aduce, pe termen lung, un flux mai mare de turisti, iar acest…

- Trebuie sa avem o alta perspectiva a weekendului. Angajații noștri merita sa stea și ei alaturi de familie in weekend. Și da, noi am venit cu propunerea catre premier de a inchide supermarketurile in weekend, așa cum e și in alte țari din Europa, a spus intr-o discuție cu HotNews.ro Feliciu Paraschiv,…

- Romania a continuat comerțul cu Rusia, dar intr-un ritm mult scazut comparativ cu 2022. Daca in primul an de la declanșarea razboiului de catre Rusia in Ucraina importam de 3,88 miliarde euro, in 2023 s-a redus la aproape 301,7 milioane euro, conform datelor transmise de Institutul Național de Statistica…

- Guvernul Ciolacu va aviza azi un proiect de Hotarare prin care se creeaza un instrument de gestionare a riscului in agricultura. Guvernul va inființa o activitate pe langa Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) ce va avea rolul de gestionare a riscului in agricultura. Aceasta va permite…

- Podul peste dubla cale ferata din municipiul Roman, judetul Neamt, care va traversa Drumul European 85, va avea o lungime de 1.795 de metri, o parte din investitie beneficiind de finantare europeana.

- Maghiarii realizeaza un documentar despre viața lui Ladislau Boloni. Tamas Kollarik și Attila Szabo, doi regizori din Ungaria, pregatesc lansarea acestui proiect. Boloni, antrenor la Metz in prezent, este descris de maghiari drept „unul dintre cei mai de succes fotbaliști maghiari din toate timpurile…