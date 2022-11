Stiri pe aceeasi tema

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a raportat un profit trimestrial mai ridicat si a mentinut previziunile privind rezultatele financiare din 2022, deoarece preturile ridicate au compensat majorarea costurilor si perturbarile din lanturile de aprovizionare, transmite Reuters, informeaza Agerpres.…

- Investitia va include 1 miliard de dolari pentru pregatirea productiei de vehicule electrice la fabrica existenta a producatorului de automobile, Spartanburg, din Carolina de Sud, si 700 de milioane de dolari pentru o noua unitate de asamblare a bateriilor de inalta tensiune, in Woodruff, din apropiere.…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Grupul energetic francez TotalEnergies a anuntat ca va investi aproximativ 1,5 miliarde de dolari in planificata extindere a capacitatilor Qatarului de gaze naturale lichefiate, un proiect care promite sa majoreze livrarile de gaze catre pietele europene, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis Oikonomou, scrie…

- Gigantul energetic rus Gazprom a inregistrat in primul semestru din 2022 un profit net record, de 2.500 miliarde de ruble (41,75 miliarde de dolari), iar Consiliul sau de Administratie a recomandat distribuirea unor dividende intermediare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . La Adunarea Generala…

- ”In timp ce productia irakiana este de obicei destul de rezistenta la tulburari, mediul politic actual este extraordinar de toxic si prezinta un risc considerabil pentru sectorul petrolier”, a declarat Fernando Ferreira, director la Rapidan Energy Group. Aceste ingrijorari vin in urma protestelor escaladate…

- Grupul german Deutsche Telekom si-a imbunatatit joi estimarile cu privire la rezultatele inregistrate in acest an, gratie performantelor peste asteptari ale diviziei americane T-Mobile si cresterii afacerilor din Europa, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…