Preţurile petrolului s-au redresat marţi, după ce a atins un minim al ultimelor trei săptămâni Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 21 de centi, pana la 90,92 dolari pe baril, dupa ce a scazut la un minim al sesiunii de 89,50 de dolari, cel mai mic pret din 8 septembrie. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 41 de centi, pana la 89,23 dolari pe baril. La inceputul sesiunii, preturile au scazut la 87,76 de dolari, cel mai slab pret din 12 septembrie. Afectand preturile mai devreme, dolarul american a urcat la un nivel maxim de 10 luni fata de un cos de valute, dupa ce datele privind locurile de munca din SUA au indicat o piata a muncii inca stransa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

