Preţurile petrolului au urcat miercuri cu aproximativ 2%, până la un maxim al ultimelor două săptămâni Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,92 dolari, sau cu 2,1%, la 91,82 dolari pe baril. Titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 2,09 dolari, sau cu 2,4%, la 88,75 dolari pe baril. La maximele sesiunii, ambele benchmarkuri au crescut cu peste 3 dolari pe baril. U.S. Energy Information Administration (EIA) a declarat ca firmele energetice au scos 4,5 milioane de barili de titei din stocuri in saptamana incheiata pe 13 octombrie. Aceasta a fost mult mai mare decat extragerea de 0,3 milioane de barili estimata analistii intr-un sondaj Reuters. Marti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

