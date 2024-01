Preţurile petrolului au scăzut marţi, trase în jos de întreruperile de producţie din SUA şi tensiunile din Orientul Mijlociu Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 51 de centi, sau 0,6%, la 79,55 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au scazut cu 39 de centi, sau cu 0,5%, la 74,37 dolari pe baril. Contractele futures pentru petrol au ramas volatile, deoarece incertitudinea a persistat in jurul mai multor indicatori de cerere si oferta. „Traderii cantaresc perspectivele economice, ratele dobanzilor, OPEC+ si riscul de intrerupere a aprovizionarii ca urmare a evenimentelor din Marea Rosie. Nu avem mai multa claritate cu privire la niciuna dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

