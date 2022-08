Preţurile petrolului au scăzut joi cu circa 4%, la cele mai reduse niveluri din ultimele şase luni Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 3,7%, la 96,78 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 21 februarie, data anterioara invaziei ruse in Ucraina. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 4%, pana la 90,66 dolari, cel mai redus nivel atins din 10 februarie. Contractul a atins un minim al sesiunii de 90,38 dolari pe baril, cel mai redus din 25 februarie. Ambele contracte au fluctuat in timpul sedintei. Stocurile de benzina din SUA, indicatorul pentru cerere, au aratat, de asemenea, o crestere surprinzatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

