Preţurile petrolului au crescut vineri, susţinute de oferta limitată In plus, tarile Uniunii Europene negociaza un acord privind sanctiunile pentru petrolul rusesc, care ar impune un embargo asupra livrarilor marine, dar ar intarzia sanctiunile asupra petrolului livrat prin conducte, pentru a castiga Ungaria si alte state membre fara iesire la mare, au spus oficialii. Opozitia Ungariei la sanctiunile petroliere – si reticenta a altor cateva tari – a impiedicat implementarea de catre UE a celui de-al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, in urma invadarii Ucrainei. ”Credem ca o scadere brusca a exporturilor rusesti de petrol ar putea declansa o criza a petrolului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului si-au inversat miercuri tendinta initiala pozitiva si au scazut cu peste 2-, dupa ce datele guvernamentale au aratat ca rafinariile din SUA au crescut productia, atenuand ingrijorarile legate de o criza a ofertei si pe masura ce indicii bursieri au evoluat in scadere, transmite…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 5,74 dolari, sau cu 5,8%, la 104,22 dolari pe baril pana la ora 17:48 GMT (20:48 ora Romaniei). Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a crescut cu 5,90 dolari, sau cu 6,3%, la 100,19 dolari pe baril. Luni, ambele benchmark-uri…

- Vanzarile s-au accelerat pana la inchidere, indicele de referinta Brent si indicele West Texas Intermediate, de referinta pe piata din SUA, atingand cele mai scazute niveluri de inchidere din 16 martie. Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile in declin cu 5,57 dolari, sau cu 5.2%, la $101,07…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, informeaza News.ro . Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…