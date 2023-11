Contractele futures Brent au crescut cu 1,57 dolari, sau cu 2,0%, la 81,58 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,54 dolari sau cu 2,0%, la 77,28 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au scazut cu aproximativ 4% in aceasta saptamana, ceea ce ar fi o a treia scadere saptamanala consecutiva, pentru prima data din luna mai. ”Preocuparile legate de cerere au inlocuit teama de intreruperi ale productiei legate de conflictul din Orientul Mijlociu”, au spus analistii de la Commerzbank. Datele economice slabe din China in aceasta saptamana au crescut…