Pretul titeiului Brent a crescut cu 2,88 dolari, sau cu 3,9%, la 75,37 dolari pe baril. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,85 dolari, sau cu 4,2%, la 71,42 dolari pe baril, dupa patru zile de scaderi care au dus contractul la minime observate ultima data la sfarsitul anului 2021. Benchmark-ul Brent a incheiat saptamana cu o scadere de aproximativ 5,2%, in timp ce WTI a inregistrat o pierdere de 6,6%, in ciuda faptului ca a consemnat cea mai mare crestere procentuala zilnica dintr-o luna. ”Petrolul incearca sa inverseze recenta scadere a preturilor declansata de ratele…