Contractele futures pentru U.S. West Texas Intermediate au crescut cu 1,07 dolari, sau cu 1,3%, la 81,17 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 98 de centi, sau cu 1,2%, la 85,40 dolari pe baril. Indicele dolarului american a scazut marti, in urma datelor care au aratat ca locurile de munca disponibile in SUA, o masura a cererii de munca, au scazut in iulie. Datele de pe piata muncii ar putea incuraja Rezerva Federala sa incetineasca cresterea ratelor dobanzilor, au spus expertii. Un dolar mai slab face ca petrolul , al carui pret este in dolari, sa…