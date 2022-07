Stiri pe aceeasi tema

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Exportatorul rus de gaze Gazprom a declarat sambata ca se așteapta ca Siemens sa iși indeplineasca pe deplin obligațiile atunci cand intreține turbinele necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1 și pentru transporturile de energie catre Europa, scrie Reuters . Gazprom, controlata de Kremlin,…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța", programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”Rusia a devenit cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, care profita de preturile reduse, pe fondul sanctiunilor internationale in urma invaziei Ucrainei. Productia de titei din Arabia Saudita creste la 10,44 milioane de barili pe zi. Se asteapta ca OPEC sa anunte o crestere a cererii de petrol…

- Compania rusa Gazprom a declarat marți ca a limitat capacitatea de furnizare a gazului catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 din cauza intarzierii unor lucrari de reparații, potrivit Reuters . Gazprom nu mai exporta gaze spre vest prin Polonia, prin conducta Yamal-Europa, dupa sancțiunile impuse…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…