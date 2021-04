Preţurile petrolului au crescut joi cu 3%, în urma acordului OPEC+ de a relaxa treptat restricţiile de producţie, începând din mai Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,94 dolari, respectiv cu 3,1%, la 64,68 dolari pe baril. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 2,1 dolari, sau cu 3,6%, la 61,26 dolari pe baril. OPEC+, care reuneste tarile membre ale OPEC, Rusia si alti producatori aliati, au convenit sa reduca restrictiile de productie cu 350.000 de barili de petrol pe zi, in luna mai, cu alte 350.000 de barili de petrol pe zi in iunie si cu 400.000 de barili pe zi in iulie. Potrivit acordului convenit joi, reducerile implementate de OPEC+ vor fi de utor peste 6,5 milioane de barili de petrol… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OPEC+ si-a redus estimarile referitoare la cererea de petrol din 2021, cu 300.000 de barili de petrol pe zi, din cauza noilor restrictii impuse de guverne in pandemia de Covid-19, potrivit unui raport realizat de o comisie de experti a organizatiei, transmite Reuters. Comisia Tehnica Mixta,…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Alte 1452 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate pe 26 februarie, dupa efectuarea a 4673 de teste (4277 primare și 396 repetate). РФПИ и Центр имени ГамалеиVaccinul "Sputnik V" a fost autorizat in Republica Moldova Pe 25 februarie au fost confirmate alte 1736…

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a criticat vineri restrictiile asupra libertatilor in Rusia si China, salutand in schimb modificarea politicii SUA privind migratia sub impulsul noii administratii a lui Joe Biden, relateaza AFP. Michelle Bachelet a sustinut un discurs in fata Consiliului…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa recalibreze relatiile cu Arabia Saudita si va comunica mai degraba cu regele Salman bin Abdulaziz, decat cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters.

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP. In 2015, Iranul…

- Prețul barilului de petrol și-a continuat creșterea la inceputul anului și a ajuns la cel mai ridicat nivel de dupa februarie 2020, pe fondul reducerii producției de catre Arabia Saudita. Luni, 4 ianuarie, grupul țarilor OPEC+, nu au reușit sa ajunga la un compromis, dar apoi Arabia Saudita a anunțat…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,9%, inchizand la 53,60 de dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a avansat cu 4,9%, la 49,93 de dolari pe baril. Arrabia Saudita a decis ca va reduce productia in mod voluntar cu 1 milion de barili pe zi, in februarie si…