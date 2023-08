”Preturile globale ale orezului sunt deosebit de ingrijoratoare. Ceea ce pare sa fie clar este ca volatilitatea preturilor alimentelor va continua in lunile urmatoare”, a declarat Qingfeng Zhang, director senior de la Banca Asiatica de Dezvoltare, pentru CNBC. ”In afara de India, inflatia alimentara a fost relativ modesta in Asia pana acum in acest an. Dar o confluenta de factori starneste temeri ca lipsa de provizii de orez ar putea marca o revenire la o crestere ampla a preturilor altor marfuri alimentare in Asia. Printre acestea se afla climatul extrem din cauza incalzirii globale, impreuna…