Preţurile locuinţelor din Marea Britanie au înregistrat în februarie cel mai mare declin anual după iunie 2020 Preturile au scazut in februarie cu 0,5% comparativ cu luna precedenta, preturile fiind acum cu 3,7% mai mici fata de varful atins august 2022, deoarece dobanzile creditelor ipotecare mai mari si o criza a costului vietii au continuat sa descurajeze cumpararea de case. ”Recenta serie de date slabe referitoare la preturile locuintelor a inceput cu turbulentele pietei financiare provocate de mini-bugetul anuntat de guvern la sfarsitul lunii septembrie a anului trecut. In timp ce conditiile pietei financiare s-au normalizat cu ceva timp in urma, activitatea de pe piata imobiliara a ramas redusa”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

