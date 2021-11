Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale.

- Președintele Iohannis a promulgat legea privind plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor Prețurile la energie vor fi plafonate in Romania, in aceasta iarna. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede aceasta plafonare, dar și compensarea facturilor in sezonul rece 2021-2022,…

- Deputatul PSD Ionel Floroiu acuza guvernanții ca protejeaza afaceriștii care au scumpit viața oamenilor In aceasta saptamana, in plenul Parlamentului s-a adoptat o lege care rezolva, macar parțial, cea mai urgenta și dureroasa problema a romanilor – cea a prețurilor uriașe la energie. Prin Legea pentru…

- Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament. Au votat „pentru” 285 dintre cei 297 de deputați prezenți. Pentru intrarea in vigoare a legii, este nevoie ca proiectul sa fie promulgat de șeful statul și sa apara in Monitorul Oficial.…

- Legea 226/16.09.2021, a consumatorului vulnerabil de energie, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.891/16.09.2021, astfel ca devine operabila inca din noiembrie acest an. In virtutea acestei legi, masurile de protecție sociala financiare constau din ajutoare de incalzire, ajutor destinat acoperirii…

- „Plafonarea prețului la energia electrica este o decizie politica. Știu ca acest lucru s-a discutat la nivel politic. ANRE nu face politica. Daca ma intrebați pe mine, strict pe legea energiei electrice și a gazelor naturale, nu exista posibilitatea de plafonare a prețurilor”, a declarat ZOLTAN NAGY-…

- Legea consumatorului vulnerabil nu va rezolva problema romanilor care nu mai fac fața la plata facturilor. Declarația ii aparține Liei Olguța Vasilescu. "Nu rezolva, poți sa spui ca ajuta un pic consumatorul vulnerabil. Trebuie sa pastreze obligatoriu subvenția și sa vina cu plafonarea prețurilor la…

- Romania arata astazi ca o jungla lovita de seceta, parjolita de hoardele scapate la granița, și peste care haladuie tot felul de animale, alergand dupa prada. Cine este mai puternic, mai nesimțit, ajutat și de haita formata din oportunism, are partea…leului. Nu conteaza cutumele, legile naturii, ordinea,…