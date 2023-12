Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile mondiale ale alimentelor au scazut cu 0,5% in octombrie 2023. Pe parcursul anului, prețurile au scazut cu 10,9%. Despre aceasta informeaza RBC-Ucraina cu referire la publicația Agenției ONU pentru Alimentație (FAO). Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmarește modificarile lunare…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a coborat in luna octombrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate gratie scaderile inregistrate la zahar, cereale, uleiuri vegetale si carne, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%”, arata, joi, datele publicate de INS. Institutia…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a crescut moderat in august, in urma costului mai ridicat al benzinei, transmit AP si Reuters.In august, indicele PCE a crescut cu 3,5%, dupa un avans de 3,4% luna…

- Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed) este motivul pentru care medicamentele generale ieftine s-au scumpit enorm de mult. Canamed include peste 6.200 de medicamente , iar in cele mai multe cazuri, preturile medicamentelor au crescut, mai…

- Marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, in august 2023 fata de august 2022, marfurile nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. ”Indicele preturilor de consum in luna august 2023 comparativ cu luna iulie 2023 este 100,54%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2023 comparativ cu…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. Cifrele provin din ultimul raport dat publicitații miercuri, 13 septembrie, de Institutul…

- Inflația in Republica Moldova a coborat in luna august la 9,69%, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit instituției, preturile medii de consum s-au redus in aceasta luna cu circa 0,1%. Acest lucru a fost determinat de micșorarea preturilor la produsele alimentare cu 0,8%, precum și de majorarea…