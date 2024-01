Preturile aurului ar putea inchide anul cu pana la 10% peste nivelurile actuale, pe fondul posibilelor reduceri ale ratelor dobanzii, au spus analisti ai UBS, in ciuda scaderilor de la inceputul anului 2024, transmite CNBC. O nota a UBS de vineri a descris recentele miscari ale preturilor ca fiind ”minore”, in contextul cresterii cu 15% a pretului metalului pretios pana in 2023 si a spus ca ”puterea pivotarii politicii [Federal Reserve] nu trebuie subestimata”. Preturile aurului se mentin peste nivelul psihologic de 2.000 de dolari pe uncie, au spus strategii UBS, prognozand o crestere la 2.250…