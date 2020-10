Prețurile apartamentelor au scăzut ușor în septembrie. Marile orașe în care locuințele continuă să se scumpească Prețurile apartamentelor au scazut ușor in septembrie. Marile orașe in care locuințele continua sa se scumpeasca Prețurile apartamentelor vechi și noi au scazut ușor la nivel național in septembrie, insa au continuat sa creasca in trei mari orașe, respectiv Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, după un avans de 0,5% în august față de iulie, suma medie solicitată la nivel național de către vânzătorii de apartamente a consemnat un recul de 0,9% în septembrie 2020. Astfel, metrul pătrat util a ajuns să… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor s-au menținut relativ stabile in București, in luna septembrie, comparativ cu luna august, iar majorari au avut loc in Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. In Timișoara, in schimb, prețurile apartamentelor au scazut in luna septembrie, comparativ cu luna august.

- Soferii care pleaca din Bucuresti spre litoral sau se intorc in Capitala ar trebui sa alimenteze masina inainte de intrarea pe autostrada, unde benzina este mai scumpa, potrivit unei analize realizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preturilor la carburanti, o aplicatie lansata anul trecut de…

- Preturile apartamentelor, pe segmentele nou si vechi, au scazut in iulie la nivelul Romaniei cu 1,8% fata de luna precedenta. Pe piata de locuinte vechi au avut loc scaderi in toate cele sase mari orase ale tarii, in vreme ce pe segmentul nou au fost inregistrate si majorari. "Marjele de scadere…

- Piața imobiliara reacționeaza la pandemie. Cu cat au scazut prețurile in marile orașe Prețurile apartamentelor, atat segmentul nou, cat și cel vechi, au scazut in iulie, la nivel național, cu 1,8% fața de luna precedent, potrivit unei analize Imobiliare.ro. Astfel, valoarea medie de listare pentru o…

- Prețurile apartamentelor noi și vechi disponibile spre vanzare din marile orașe ale Romaniei sunt in scadere. Cat costa acum un metru patrat intr-un bloc nou din Capitala și care este diferența fața de luna trecuta, in continuare. Prețurile apartamentelor sunt in scadere Prețurile apartamentelor au…

- Piața imobiliara a inceput sa reacționeze la pandemie. Cu cat au scazut prețurile in marile orașe ale Romaniei Prețurile apartamentelor, atat segmentul nou, cat și cel vechi, au scazut in iulie, la nivel național, cu 1,8% fața de luna precedent, potrivit unei analize Imobiliare.ro. Astfel, valoarea…

- Prețurile apartamentelor au scazut cu 1,4% in luna mai, care vine dupa un recul de 1,7% consemnat in luna aprilie, ca urmare a situației create de raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata un studiu recent. Afla care sunt prețurile caselor de vanzare din Cluj, Capitala sau Brașov ori Constanța.Astfel,…

- Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara, de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Așa ca, daca cauți un apartament de 3 camere de vanzare in Brașov, de exemplu, nu te aștepta sa-l gasești cu mult mai ieftin . Potrivit…