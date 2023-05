Stiri pe aceeasi tema

- Gama Dacia Extreme, adica Spring Extreme, Jogger Extreme, Duster Extreme și Sandero Stepway Extreme, poate fi comandata și in Romania. Vorbim despre un nivel de echipare de top care include, printre altele doua nuanțe de caroserie (Verde Cedar și Albastru Slate), jante negru, o serie de elemente vopsite…

- Tentaculele Statului Subteran care s-au intins ca un cancer in toata țara sunt demascate la Realitatea PLUS de invitați de excepție. Vorbim despre județul care a devenit ținta gigantului austriac OMV. Aflați cine are interese oculte sa blocheze investițiile in hidrocentrale, in timp ce localnicii acuza…

- Un patron din italia a decis sa scoata pe rafturi pizza cu greieri prajiți.Aceasta costa 15 euro si pare ca se bucura deja de mare succes. Zeci de bucați s-au vandut ca painea calda, asta in doar doua zile.Patru specii de insecte au fost declarate sigure pentru consumul uman de catre Comisia Europeana.…

- Unul din factorii de risc pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare este hipertensiunea. In acest sens, prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu avertizeaza ca ”unul din doi oameni pe strada are hipertensiune arteriala care nu e controlata sau de care nu stie”. Pentru a reduce impactul major al acestor…

- Casele costa numai 3000 de euro intr-un județ din Romania. In schimbul acestor bani primești 80 de metri patrați și 1500 de mp de teren.Vorbim despre comuna Radovanu, județul Calarași, unde proprietarul și-a scos casa la vanzare in schimbul unei sume de aproximativ 3.000 de euro.Locuința din Radovanu…

- Dupa ce a intrat in vigoare Hotararea de Guvern ce prevede actualizarea salariului de grad, politistii din Romania au incasat salarii mai mari pentru luna ianuarie 2023, salarii care le-au intrat in cont la jumatatea lunii februarie.Vorbim despre o crestere a salariului cu sume cuprinse intre 180 si…

- 40 de noi tari au fost adaugate pe lista de regiuni in care este disponibil serviciul PC Game Pass, printre acestea numarandu-se mai multe tari din Europa de Est, inclusiv Romania. Pentru inceput, acesta va fi livrat sub forma de preview, insa, chiar si asa, pot fi accesate sute de jocuri incluse in…