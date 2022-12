Preţului petrolului livrat de Rusia, plafonat de UE la 60 de dolari barilul Acord al celor 27 de state membre ale UE cu privire la plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari barilul. Masura va fi impusa companiilor care furnizeaza servicii de transport sau de asigurari pentru livrarea petrolului, arata AFP. La acesta intelegere se ajunsese joi, in coordonare cu aliatii din G7, in special SUA si Marea Britanie, dar Polonia nu isi daduse acordul, solicitand un plafon mai redus, unele surse mentionand 30 de dolari pe baril. Vineri, insa, Varsovia a acceptat plafonul de 60 de dolari barilul. Oiectivul acestei masuri este sa reduca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a obținut acordul tuturor statelor membre privind nivelul la care va fi plafonat prețul petrolului rusesc, 60 de dolari barilul, dupa ce embargoul european va intra in vigoare luni. Marea Britanie și Statele Unite au salutat imediat decizia, anunța Rador. Fii la curent cu…

- Uniunea Europeana a convenit vineri sa plafoneze preturile petrolului rusesc livrat pe mare la 60 de dolari pe baril. Rusia, pe fondul atacului sau din Ucraina, a avertizat ca un plafon al pretului petrolului ar putea face ravagii pe pietele energetice si ar putea impinge preturile marfurilor si mai…

- Cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari barilul, masura care se va aplica prin impunerea ei companiilor ce furnizeaza servicii de transport sau de asigurari pentru livrarea acestui…

- Cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari pe baril, informeaza AFP, citata de Agerpres . Masura se va aplica prin impunerea ei companiilor ce furnizeaza servicii de transport sau de…

- Cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari barilul. Masura se va aplica prin impunerea ei companiilor care furnizeaza servicii de transport sau de asigurari pentru livrarea acestui petrol.

- Anchetatorii polonezi au stabilit ca o racheta defensiva ucraineana a cazut in satul Przewodow in 15 noiembrie, a afirmat presedintele polonez Andrzej Duda, scrie The Kiev Independent, citat de news.ro. Liderul de la Varșovia da vina pe Rusia pentru incidentul soldat cu moartea a doua persoane. „Initial,…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimaazsa trei diplomati…

- Banca Angliei a declarat ca a primit oferte in valoare de 2,587 miliarde de lire sterline (2,78 miliarde de dolari), in prima operatiune de rascumparare de obligatiuni care vizeaza stabilizarea pietei si ca a acceptat doar 1,025 miliarde de lire sterline. Banca centrala s-a angajat sa cumpere atatea…