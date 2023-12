Stiri pe aceeasi tema

- Iscusința și cunoștințele culinare ale lui Chef Scarlatescu, chiar daca nu se mai admira la televizor, se pot gusta chiar pe propria dumneavoastra masa. De cand și-a dat demisia de la ”Chefi la cuțite”, cunoscutul bucatar de televiziune s-a concentrat pe munca ce l-a consacrat in domeniu și nu are timp…

- Palatul Ghica Tei din București este o locație preferata de romani datorita rafinamentului și a culturii romanești care se regasesc in cadrul locației. Anul acesta la Palatul Ghica este organizata cea mai mare petrecere din an, și anume revelionul 2024. Iata cat este prețul unui bilet pentru adulți…

- Joi, 29 noiembrie 2023, s-a dat startul sezonului sarbatorilor de iarna in Capitala. Zi de zi, bucureștenii și turiștii din toate colțurile țarii, dar și de peste granița, sunt așteptați sa se bucure din plin de surprizele și experiențele inedite pregatite de organizatorii celui mai așteptat eveniment…

- Potrivit datelor recente, cartofii s-au scumpit cu peste 6 %. Și ouale și branza costa mai mult cu cateva procente. In tot acest timp, inspectorii ANAF dau amenzi uriașe comercianților care aplica un adaos comercial mai mare decat cel prevazut in lege.Și datele Eurostat arata cat de grava este situația…

- Un roman a descoperit metoda de a face bani. A inceput sa cultive in urma cu patru ani broccolini, o leguma asemanatoare cu broccoli, dar cu un gust mai delicios. Principalii clienți sunt din București, iar barbatul și-a dublat recolta in acest an.

- Moneda de 50 de lei din 1991 a ajuns sa fie foarte cautata in randul colecționarilor, deși a ajuns sa se vanda pe sume uriașe. Drept urmare, cei care o dețin profita de acest lucru. Exista mulți colecționari de astfel de obiecte, care sunt dispuși sa plateasca oricat pentru o piesa care le lipsește.…

- Haina dicteaza prețul in piețele din București. Ne arata acest lucru un experiment facut de Digi24. Unii comercianți nu afișeaza prețuri, așa cum sunt obligați de lege. Decid pe loc cat costa kilogramul de castraveți, vinete sau roșii, in funcție de cum arata clientul.

- Prețul carburanților crește vertiginos, spre disperarea șoferilor din Romania. Motorina s-a scumpit cu aproape 20 de bani pe litru in ultimele zile, iar prețul benzinei crește si el. Concret, motorina a atins maximul anului, in timp ce benzina n-a mai avut un preț atat de ridicat de vara trecuta. Un…