Prețul scrisorii-manuscris care conține ecuaţia teoriei relativităţii a lui Einstein O scrisoare-manuscris a lui Albert Einstein continand celebra sa ecuatie E=mc2 a teoriei relativitatii a fost vanduta la o licitatie in Statele Unite. Suma este neașteptata. S-a vandut pentru 1,2 milioane de dolari, de aproape trei ori mai mult decat se asteptau organizatorii licitatiei, potrivit EFE. Documentaristii implicati in Einstein Papers Project, din cadrul Institutului de Tehnologie din California si de la Universitatea Ebraica din Ierusalim, au subliniat ca mai exista doar alte trei note scrise de mana de catre omul de stiinta insusi cu ecuatia respectiva. Scrisoarea scoasa la licitatie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

