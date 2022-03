Pretul petrolului a scazut cu pana la 17% dupa ce Emiratele Arabe Unite si Irakul, producatori OPEC, au declarat ca vor sustine cresterea productiei. Cele doua țari susțin ca vor putea compensa, astfel, o parte din intreruperile de aprovizionare cauzate de sanctiunile impuse petrolului rusesc dupa invazia in Ucraina, scrie Reuters. Petrolul Brent a scazut […] The post Prețul petrolului scade, in plina isterie a cozilor la carburanți. Irak si Emiratele Arabe Unite au confirmat ca vor creste productia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .