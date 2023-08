Prețul parcării auto la Aeroportul Internațional Chișinău s-a dublat Prețul pentru o ora in parcarea auto a Aeroportului Internațional Chișinau s-a dublat. Astfel, tariful a fost crescut de la 10 lei pina la 20 de lei. Deocamdata majorarea nu a fost justificata in niciun fel de catre administrația Aerogarii. Pe rețelele de socializare, internauții și-au exprimat indignarea, scrie moldova1.md. Parcarea auto a Aeroportului are 4 nivele și poate gazdui 799 de au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

