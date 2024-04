Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost furata la scurt timp dupa ce a ajuns in Barcelona, chiar in parcarea aeroportului. Tanara a povestit cum a ramas, intr-o secunda de neatenție, fara obiecte in valoare de 3.000 de euro. Citește și: Femeie surprinsa de avalanșa in timp ce schia in munții Rodnei Tanara a povestit pe TikTok…

- O romanca traiește o poveste de viața demna de scenariul unui film! Tanara și-a intalnit mama biologica dupa 25 de ani de existența, timp in care a fost adoptata de o familie din Italia. Romanca a avut de parcurs un drum lung pana a reușit sa iși reinalneasca mama! Iata ce s-a intamplat!

- Favorita 19 la Indian Wells, Sorana Cirstea va beneficia de un prim tur liber la competiția de categorie WTA 1000. In turul al doilea, sportiva din Romania va da peste Sloane Stephens sau Mayar Sherif.

- Sorana Cirstea a fost invinsa de italianca Jasmine Paolini, cu 6-2, 7-6 (8/6), vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Cirstea (33 ani, 22 WTA), care a irosit mai multe sanse de a duce meciul in setul decisiv. Ea s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1…

- Un caz teribil a avut loc, de curand, in Creta, Grecia! O romanca de 30 de ani, care a pierdut o sarcina, a fost impuscata in cap de iubitul ei. Iata de la ce a plecat conflictul intre cei doi!

- Ana Bogdan a ratat duminica primul titlu „WTA 250” al carierei, dupa finala pierduta in fața Karolinei Pliskova (fosta lidera mondiala și dubla finalista de Grand Slam), scor 4-6, 3-6, la Transylvania Open 2024 de la Cluj-Napoca . Bogdan s-a prezentat la ultimul meci din BT Arena avand in picioare 10…

- Audierile in cazul Simonei Halep au fost stabilite a avea loc intre 7 și 9 februarie la Lausanne, la sediul TAS, dupa un an și patru luni de la testul pozitiv la roxadustat, din august 2022. Simona Halep este nevoita sa treaca din nou prin stresul unor audieri in ceea ce privește cazul sau de dopaj.…

- Aryna Sabalenka, bielorusa campioana pentru al doilea an consecutiv la Australian Open, a avut un pre-sezon intens in Dubai, locul unde a pus la punct ultimele detalii inaintea turneelor de la Antipozi. Roadele s-au vazut in ianuarie: Sabalenka a fost dominanta la Melbourne, adjudecandu-și trofeul fara…