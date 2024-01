In perioada urmatoare, actorii europeni de pe piața europeana vor intra intr-o batalie acerba pentru vanzarea gazelor din depozite, stocate, in acest moment, in cantitați foarte mari, crede Asociația Energia Inteligenta. De aceea, prețurile vor scadea tot mai mult și vor ajunge la nivelurile scazute de acum patru ani. In ce masura vor fi influențate facturile romanilor de prețurile mici de pe piețele internaționale? In condițiile in care prețurile din Romania sunt plafonate, influnțele vor fi nesemnificative.