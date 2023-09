Prețul carburanților a explodat în Ungaria: creșteri dureroase la pompă Prețul carburanților in Ungaria a explodat: creșteri dureroase la pompaDupa creșterea semnificativa a prețurilor de saptamana trecuta din Ungaria, de miercuri se va plati din nou mai mult pentru alimentarea cu carburanti, informeaza Rador Radio Romania. Tot de miercuri vor creste semnificativ si prețurile cu ridicata ale benzinei și motorinei, potrivit portalului holtankoljak.hu. Aceasta inseamna o creștere bruta de 7 forinți (aprox. 0.09 lei) pentru benzina și de 10 forinți (aprox. 0.13 lei) pentru motorina. Daca acest lucru se va reflecta in prețurile de la benzinarii la mijlocul saptamanii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile economice ale pakistanezilor, care se confrunta deja cu o inflație ridicata, s-au accentuat, deoarece guvernul a majorat vineri (1 septembrie) prețurile la benzina și motorina pana la un nivel record. Pakistanul a majorat prețurile la benzina cu 14,9 rupii, la 305,4 (0,99 dolari), in timp…

- Primii care au observat scumpirile au fost șoferii. Pe cei mai mulți, prețurile i-au luat prin surprindere."Un pic cam mari. Au crescut in ultima vreme. Da, sunt mai scumpe. Din pacate ne indreptam in directia gresita cred. E din ce in ce mai rau", spune un sofer.In doar trei saptamani, prețurile carburanților…

- Primii care au observat scumpirile au fost șoferii. Pe cei mai mulți, prețurile i-au luat prin surprindere."Un pic cam mari. Au crescut in ultima vreme. Da, sunt mai scumpe. Din pacate ne indreptam in directia gresita cred. E din ce in ce mai rau", spune un sofer.In doar trei saptamani, prețurile carburanților…

- Prețurile carburanților continua sa creasca, de la o zi la alta, intr-o curba ascendenta care se menține deja de cateva saptamani. Dupa declanșarea razboiului din Ucraina anul trecut, prețul petrolului a crescut peste cel real, dupa care a fost ajustat sub piața. Specialiștii in energie susțin ca actuala…

- Prețurile carburanților continua sa creasca, de la o zi la alta, intr-o curba ascendenta care se menține deja de cateva saptamani.Dupa declanșarea razboiului din Ucraina anul trecut, prețul petrolului a crescut peste cel real, dupa care a fost ajustat sub piața. Specialiștii in energie susțin…

- Prețul medicamentelor uzuale a explodat in farmaciile din Romania. Este vorba despre trei mii de medicamente al caror preț a fost majorat cu pana la 14 la suta. Noile tarife s-au aplicat deja de la 1 august. De exemplu, prețul acidului folic, o substanța activa recomandata in perioada sarcinii, s-a…

- Prețurile combustibilului au reinceput sa creasca, iar motorina și benzina se scumpesc de la o zi la alta.Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.3%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 11.0 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile.…

- Tot mai mulți cetațeni din Ungaria vin la Carei sa iși faca cumparaturile pe fondul scumpirilor, a saraciei tot mai pregnante. S-a ajuns pana acolo incat s-a creat chiar o pagina de Facebook in Ungaria, in urma cu o luna, pagina care incearca sa indrume persoanele interesate de cumparaturi in Carei.…