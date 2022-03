Prețul benzinei și motorinei a trecut de 11 lei Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca la 10 lei, pana la vara, […] The post Prețul benzinei și motorinei a trecut de 11 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania doneaza sute de mii de doze de vaccin AstraZeneca unor state precum Pakistan, Bangladesh, Algeria sau Libia, care au ramas neutilizate. Documentul privind donația a fost pus in dezbatere publica și a fost prezentat, joi, in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, de jurnalista Catalina Porumbel.…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…

- Fostul premier Mhai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, marți seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca noile masuri anunțate de premierul Nicolae Ciuca, precum scaderea TVA la energie și cele de sprijinire a IMM-urilor, sunt benefice, dar ar fi trebuit sa fie adoptate de fostul guvern…

- In contextul valului cinci al pandemiei și al raspandirii noii tulpini Omicron, autoritațile discuta deja noi masuri care ar putea fi adoptate, printre care și recomandarea de a purta masca de protecție FPP2. Pe site-urile de profil, prețul pentru o cutie cu 20 de maști FFP 2 pornește de la 25 de lei…

- In aceasta primavara ar putea ajunge și in țara noastra Paxlovid, prima pilula antivirala impotriva COVID-19. Directporul Terapia Cluj, Dragoș Damian, a explicat, luni, la Antena 3, ca prețul tratamentului cu pilula anti-COVID nu va fi deloc mic, mai ales daca nu va fi decontat de Casa de Asigurari.…

- Pretul energiei electrice atinge noi recorduri pe bursa de profil OPCOM, ajungand la peste 2.300 de lei pe MWh in varf de consum pe piata spot, dupa cum arata datele postate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare,…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…