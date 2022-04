Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medicamentelor vor crește, deoarece in unele cazuri materia prima este mai scumpa cu pana la 800%, iar costurile ridicate la utilitați in ultimul an influențeaza și ele marirea prețului, explica Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și presedintele Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente.

- Fabricile din țara nu sunt responsabile de creșterile infernale de prețuri, nici nu au cum, la cate au ramas. Un calcul simplu demonstreaza ca și cu dublarea din ultimul an al costurilor la utilitați, combustibili, materii prime și materiale și cu absorbția totala a noilor costuri in preț acesta nu…

- Dragoș Damian, directorul producatorului de medicamente din Cluj, estimeaza o creștere cu doua miliarde de lei a pieței locale de medicamente pana in 2023, piața pe care o considera in continuare mica in comparație cu populația țarii.

- Nu este deloc exclus ca celebra G11 din Cluj-Napoca care a facut inconjurul internetului sa fie de fapt o camera din caminele fabricilor sau din internatele liceelor industriale unde erau cazați angajații nefamiliști, tinerii familiști sau copiii care veneau la oraș sa munceasca sau sa invețe. Vorbim…

- CEO -ul Terapia, Dragoș Damian, nu a ratat ocazia de a-și da cu parerea și despre garsoniera de 11 mp din Cluj-Napoca, ducand discuția spre destructurarea industriei.Damian susține ca garsonierele de 11 mp ar fi de fapt din caminele fabricilor din Cluj, dar este intr-o grava eroare. In cartierul Gheorgheni…

- Dragos Damian, CEO-ul fabricii de medicamente Terapia, din Cluj-Napoca, sustine ca sistemul de pensii va deveni nesustenabil incepand cu 2032, cand trece in repaus contingentul celor nascuti incepand cu 1967. In acest context, crede el, statul va creste varsta de pensionare la 70 de ani pentru ca nu…

