Stiri pe aceeasi tema

- Caștigarea procesului Roșia Montana este cea mai buna veste a inceputului de an, eram cu toții ingrijorați ca din banii noștri pentru invațamant, sanatate și infrastructura ar fi trebuit sa platim despagubiri de aproape șapte miliarde de Euro pentru un caz despre care nu ne aduceam prea bine aminte,…

- Va mai aduceți aminte de discursul memorabil a lui Donald Tusk din ianuarie 2019, cand a venit in Romania in calitate de Președinte al Consiliului European? Daca vreți sa vibrați de emoție patriotica, il puteți (re) viziona in online. Discursul a fost rostit in totalitate in limba romana, dar asta nu…

- Marcel Ciolacu a declarat dupa intalnirile cu mediul de afaceri ca „Firmele romanesti nu sunt interesate deloc de comasare (a alegerilor, in context), ci de solutiile pentru dezvoltare!”

- Criza generata de conflictul din Marea Roșie afecteaza toate rutele navale care aduc spre Europa materii prime, materiale și produse finite din „fabricile lumii” – China, India, Taiwan, Coreea de Sud, Indonezia, Tailanda, Filipine și alte țari asiatice – și, intr-o mai mica masura, petrol și combustibili…

- A inceput un nou ciclu academic, s-au terminat in liniste și pace alegerile la toate universitațile din Romania, s-au ales sau reales rectori pentru urmatorii patru ani in care se pot intampla multe.

- Nu am vazut pe nimeni din randul asociațiilor profesionale care au interes la medicii de familie pentru a le vinde bunuri sau servicii sa iasa public și sa susțina protestul acestora in condițiile in care se propune scaderea veniturilor pentru 2024.

- Dragoș Damian, Terapia Cluj: Fabricile din Brașov produceau peste 300 de tractoare agricole și camioane grele pe zi, inainte de a fi inchise. Astazi, in Romania, nu se mai asambleaza aproape deloc Dragoș Damian, Terapia Cluj: Fabricile din Brașov produceau peste 300 de tractoare agricole și camioane…

- Unde se duc banii pe care ii platim pentru sanatate? Situația de la CNAS este o bataie de joc nu numai la adresa pacienților care au nevoie de servicii medicale, ci și la adresa contribuabililor care platesc 10% contribuții la asigurarile de sanatate.