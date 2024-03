Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Damian, Terapia Cluj: Cand ați fost ultima data la Roșia Montana? Mergeți sa va intalniți cu Apusenii, moții au nevoie de banii noștri ca sa supraviețuiasca Dragoș Damian, Terapia Cluj: Cand ați fost ultima data la Roșia Montana? Mergeți sa va intalniți cu Apusenii, moții au nevoie de banii noștri…

- Va mai aduceți aminte de discursul memorabil a lui Donald Tusk din ianuarie 2019, cand a venit in Romania in calitate de Președinte al Consiliului European? Daca vreți sa vibrați de emoție patriotica, il puteți (re) viziona in online. Discursul a fost rostit in totalitate in limba romana, dar asta nu…

- Proiecțiile raportului și ratingul de țara Fitch, care confirma perspectiva stabila a Romaniei, aratand punctele bune dar și cele slabe ale economiei noastre, sunt o veste cu adevarat buna pentru inceputul de an. Raportul, care cu siguranța va fi urmat de cele ale lui S&P și Moody’s, este documentul…

- Așteptam sa vedem in dezbatere proiecte solide pentru viitorul Romaniei. Așteptam ca in loc de promisiuni politicianiste sa vedem ca va asumați curajos doua transformari politice care sa ne dea anvergura și atribuții global.

- Criza generata de conflictul din Marea Roșie afecteaza toate rutele navale care aduc spre Europa materii prime, materiale și produse finite din „fabricile lumii” – China, India, Taiwan, Coreea de Sud, Indonezia, Tailanda, Filipine și alte țari asiatice – și, intr-o mai mica masura, petrol și combustibili…

- A inceput un nou ciclu academic, s-au terminat in liniște și pace alegerile la toate universitațile din Romania, s-au ales/reales rectori pentru urmatorii patru ani in care se pot intampla multe. Credem sau nu, rectorii universitaților din Romania sunt mai puternici decat Președintele, Premierul, Parlamentul,…

- Unde este mediul de afaceri care beneficiaza de serviciile medicilor de familie, unde sunt asociațiile profesionale care le vand medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, mobilier medical, aplicații informatice? Unde sunt ca sa susțina protestul medicilor de familie? De ce tac toți?

- Nu am vazut pe nimeni din randul asociațiilor profesionale care au interes la medicii de familie pentru a le vinde bunuri sau servicii sa iasa public și sa susțina protestul acestora in condițiile in care se propune scaderea veniturilor pentru 2024.