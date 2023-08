Compania sustinuta de SoftBank a fost in framantari inca de cand planurile sale de a se lista la bursa in 2019 au esuat, dupa ce investitorii au reactionat la pierderile sale considerabile, la deficientele de guvernanta corporativa si la stilul de management al fondatorului de atunci, CEO-ul Adam Neumann. Necazurile WeWork nu s-au atenuat in anii urmatori. Compania a reusit sa se listeze la bursa in 2021 la o evaluare mult redusa, dar nu a obtinut niciodata profit. Principalul sau sustinator, conglomeratul japonez SoftBank, a alocat zeci de miliarde de dolari pentru a sustine startupul, dar compania…