(VIDEO) La Afumați, și copii protestează

Fermierii din Afumați nu au renunțat la protest. Oamenii și-au adus și copiii în stradă pentru a transmite mesaje guvernanților, potrivit unor imagini difuzate de Realitatea.Net . VIDEO The post (VIDEO) La Afumați, și copii protestează appeared first on Cotidianul RO . [citeste mai departe]