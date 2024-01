Stiri pe aceeasi tema

- Prețul acțiunilor IBM a crescut cu 12% joi, ajungand la cel mai inalt nivel din 2013 incoace, dupa ce compania a raportat estimari peste așteptari privind veniturile datorita cererii puternice pentru serviciile sale legate de inteligența artificiala (A.I.), relateaza Reuters.

- Prețul acțiunilor companiilor chineze listate pe bursa de la New York s-a depreciat puternic de la inceputul anului, ele continuandu-și trendul de prabușire inregistrat in ultimele 12 luni, arata Markets Insider.

- Prețul bitcoin s-a apreciat ușor joi, dupa ce autoritațile de reglementare din SUA au aprobat primele ETF-uri bazate pe criptomoneda, valoarea sa ajungand mai devreme in cursul saptamanii la cel mai mare nivel de dupa martie 2022, relateaza Reuters.

- Pfizer a estimat miercuri venituri si un profit in 2024 sub estimarile analistilor, ceea ce a dus la un declin de 7% al prețului actiunilor producatorului american de medicamente, in predeschiderea sedintei Bursei de la New York, transmit Reuters și Agerpres.

- Cercetarile efectuate de profesorii de drept Robert Jackson Jr. de la Universitatea din New York și Joshua Mitts de la Universitatea Columbia au relevat vanzari semnificative de acțiuni in lipsa inainte de atacurile care au determinat bombardamente israeliene masive asupra Gaza.„Cu cateva zile inainte…

- Vanzarile de locuințe existente in SUA au atins in octombrie la cel mai scazut nivel din ultimii 13 ani, in condițiile in care cele mai ridicate rate ipotecare din ultimele doua decenii și lipsa de locuințe au indepartat cumparatorii de pe piața, transmite Reuters. Raportul de marți al Asociației Naționale…

- Daca ești un fan al dulciurilor, atunci avem vești proaste pentru tine. De sarbatori, vei fi nevoit sa scoți mai mulți bani din buzunare pentru deserturi. Potrivit informațiilor, prețul la cacao a explodat la Bursa din New York.

- Prețurile pentru sucul de portocale au ajuns la cel mai ridicat nivel de cand contractele futures au inceput sa se tranzacționeze la New York, in 1966, deoarece perspectivele unei producții limitate in Statele Unite, Brazilia și Mexic au sporit interesul investitorilor pentru acest produs, transmite…