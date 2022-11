Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit! Targul de Craciun de Craciun din București se deschide astazi, incepand cu ora 10.00, in Piața Constituției. Acesta ramane deschis pana pe 26 decembrie, potrivit Primariei Capitalei, de luni pana vineri, in intervalul orar 12:00-23:00, iar sambata si duminica in intervalul…

- Targul de Craciun din Piața Constituției, organizat de Primaria Muncicipiului București, se va deschide astazi incepand cu ora 10:00. Targul va putea fi vizitat pana pe data de 26 decembrie, iar intrarea este gratuita. Iata ce ii așteapta pe vizitatorii care ajung in aceasta perioada la Targul de Craciun…

- „West Side Christmas Market”, parcul de Craciun organizat de UNTOLD in colaborare cu Primaria Sectorului 6, se va deschide vineri, 25 noiembrie, la ora 18:00, in Parcul Drumul Taberei. Cea mai mare perdea de lumini din Romania va fi instalata de compania

- Targul de Craciun din Capitala va fi organizat in Piața Constituției, acolo unde se promite o atmosfera feerica. Care vor fi atracțiile principale, dar și cum se va face accesul pentru vizitatori in acest an.

- T\rgul de Craciun din Capitala va avea loc in perioada 20 noiembrie - 26 decembrie 2022, in Piața Constituției, anunța ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.Acccesul vizitatorilor este gratuit.

- In plina criza a prețurilor la energie, un oraș din Romania pare sa sfideze recomandarile facute de oficialii europeni cu privire la reducerea consumului de electricitate. Nu mai puțin de un milion de becuri vor fi aprinse la targul de Craciun de la Craiova. Decizia ce ar putea starni unele controverse…

- Untold va face un Targ de Craciun in București, in Parcul Drumul Taberei, in perioada 25 noiembrie - 27 decembrie.Timp de o luna, iubitorii sarbatorii de Craciun se vor putea bucura de o experiența unica creata special de organizatorii festivalurilor UNTOLD si Neversea, o experiența ce va oferi mix-ul…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…