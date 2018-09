Presiunile americane dau rezultate: PSD amendează legea Offshore Prezența lui Perry la „Inițiativa” și „oferta de nerefuzat” transmisa lui Dragnea din partea lui Trump a fost decisiva Doua amendamente importante introduse la legea offshore, aflata in comisiile din Senat la reexaminare, introduse chiar de un senator PSD, garanteaza companiilor petroliere ca nu va creste taxarea gazului extras din Marea Neagra pe toata durata exploatarii, iar cheltuielile de explorare de miliarde de euro vor fi scazute din impozitul pe care firmele il vot datora . Acestea erau principalele solicitari ale companiilor petroliere inainte de a lua decizia finala de investitie in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

