- In perioada 19 – 25 august sunt programate lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și rezervoarelor de inmagazinare a apei din mai multe localitați din județ. Astfel, joi, 19 august, intre orele 8 – 16, lucrarile se vor desfașura in Faget, iar pe durata acestora presiunea apei va…

- In zilele urmatoare se vor efectua spalari ale rețelelor de distribuție in Sinersig, Ohaba – Forgaci, Boldur, Ghiroda, Faget, Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic și Cenad. Locuitorii vor ramane fara apa sau vor avea presiunea redusa la robinete.

- In data de 4 august 2021, Aquatim a semnat cel de-al unsprezecelea contract de lucrari din cele treizeci care fac obiectul amplului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul Programului Operațional…

- Miercuri, 4 august, in intervalul orar 9.00-14.00, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta in Faget, pe strazile 1 Decembrie 1918, Gheorghe Doja, Calea Lugojului, Drumul Gladnei și Aleea Spitalului, precum…

- Miercuri, 4 august, intre orele 9-14, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta in Faget, pe strazile 1 Decembrie 1918, Gheorghe Doja, Calea Lugojului, Drumul Gladnei si Aleea Spitalului, precum si in Curtea…

- In saptamana 19-24 iulie, se oprește curentul in Lugoj și Faget, dar și in alte localitați din județul Timiș. Reprezentanții E-Distribuție Banat spun ca sunt nevoiți sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in anumite zone și intervale orare, pentru a asigura capacitatea rețelei de a…

- Maine, 14 iulie, intre orele 8-16, in localitațile Balinț și Targoviște, din județul Timiș, se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rezervorului și rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in orașul Faget. Astfel, joi, 8 iulie, intre orele 9-14, presiunea va fi scazuta pe strazile Ștefan cel Mare, Valcele, Țarinii, Coriolan Brediceanu, Piața Libertații, Stadionului, Drumul Gladnei și Aleea Spitalului.…