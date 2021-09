Stiri pe aceeasi tema

- Se intrerupe furnizarea apei in mai multe localitați din Timiș. Aquatim va spala bazinul de aerare din Recaș, dar și rețelele din Mașloc. In zilele urmatoare se va sista apa și in Dolaț.

- Luni, 6 septembrie, intre orele 9 și 16, in Recaș se va spala bazinul de aerare din stația de tratare. In acest interval este posibil ca presiunea sa fie scazuta in localitate. In perioada 6-10 septembrie, zilnic intre orele 9-15, in Mașloc și Fibiș se va intrerupe apa pentru igienizarea rețelei din…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Miercuri, 25 august, intre orele 8-12, presiunea apei va fi scazuta in Chevereșu Mare și, intre orele 12-15, in Dragșina. De asemenea, joi, 26 august, presiunea apei va fi scazuta in Buziaș și Silagiu intre orele…

- Zilele acestea se efectueaza spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor, intre orele 8-14, presiunea apei va fi scazuta miercuri, 21 iulie, in Chevereșu Mare și joi, 22 iulie, in Dragșina. De asemenea, in 22 și 23 iulie, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe…

- Luni, 5 iulie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 9 – 15 se va intrerupe furnizarea apei in Șemlacu Mare, iar intre orele 12 – 15, in Șemlacu Mic. De asemenea, intre orele 9 – 16 presiunea apei va fi scazuta in Uivar. Spalarea…

- Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. Luni, 14 iunie, intre orele 9-15, se va sista furnizarea apei in Butin și Percosova,…

- Joi, 10 iunie, intre orele 8-14, in localitatea Chevereșu Mare se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Vineri, 11 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Sinersig se va spala rezervorul de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe parțial…

- Miercuri, 9 iunie, intre orele 8 și 15, in localitatea Vucova se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Miercuri, 9 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Ficatar se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea…