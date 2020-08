Administratia Prezidentiala marcheaza duminica Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Cu acest prilej, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culoarea rosie, incepand cu ora 20,00, informeaza Presedintia. Si Palatul Victoria va fi iluminat in rosu, duminica seara, intre orele 20,00 si 24,00, cu ocazia Zilei nationale pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, care, incepand de anul acesta, este marcata pe 16 august, potrivit Legii 134/2020 adoptata in acest sens de Parlament…