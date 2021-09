Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a votat vineri online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii sai…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie prin care cere Uniunii Europene (UE) sa fie pregatita sa nu recunoasca rezultatul alegerilor legislative din Rusia, in cazul unei incalcari a reglementarilor internationale, relateaza Euronews, potrivit news.ro. ”Exista, in prezent, un fel de…

- Procesul de votare online pentru șefia USR PLUS, care a inceput miercuri dimineața, a fost oprit dupa cateva ore in urma unei decizii a Biroului Național. Motivul opririi procesului de vot a fost faptul ca au fost lasați sa voteze, in mod eronat, mai mulți membri de partid care fusesera suspendați,…

- Miscarea populista centrista ANO a premierului Andrej Babis a revenit in fruntea sondajelor de opinie din Republica Ceha cu o luna inaintea alegerilor legislative, dupa o scadere de popularitate din cauza nemultumirilor legate de gestionarea pandemiei, releva un sondaj citat marti de AFP. Formatiunea…

- Alegerile legislative de la sfarșitul lunii septembrie vor oferi surprize pe scena politica a Germaniei? O intrebare in suspensie, chiar daca timpul ramas pentru continuarea campaniei electorale este deja foarte scurt. Un sondaj de opinie dat publicitații acum doua zile dadea – la intențiile de vot…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca responsabilii de strategiile politice din Occident incearca „sa zdruncine” situatia din Federatia Rusa inainte de alegerile legislative din 17-19 septembrie, acuzand totodata Occidentul ca incearca sa creeze un „cordon de instabilitate” in jurul…