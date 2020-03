Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a indemnat duminica Grecia ''sa-si deschida portile'' in fata migrantilor, pe care Ankara i-a anuntat ca si-a deschis frontierele sale, si sa-i lase sa intre in celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza AFP.



"Hei, Grecia! Iti lansez un apel... Deschide-ti si tu portile si elibereaza-te de aceasta povara!", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat, la Istanbul. "Lasa-i (pe migranti) sa se duca in alte tari europene", a adaugat el.



Mii de migranti incearca sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia dupa…