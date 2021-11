Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, a fost diagnosticat cu o leziune pre-canceroasa la nivelul colonului, dupa investigațiile medicale de rutina de vinerea trecuta. Medicii de la centrul Walter Reed au îndepartat un polip de trei milimetri, o tumoare benigna cu creștere lenta, considerata posibil…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Președintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care adauga rujeola pe lista bolilor transmisibile care ar putea necesita carantina. Aceasta dupa ce mai mulți refugiați afgani au fost diagnosticați cu boala extrem de contagioasa dupa sosirea in Statele Unite. Astfel, rujeola devine una…