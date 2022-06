Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului a spus ca a plecat la Kiev, capitala Ucrainei, la inițiativa omologului sau, Ruslan Stefanchuk. Intrebat din ce motiv a vizitat țara vecina la peste doua luni distanța de la inceperea razboiului, Igor Grosu a declarat ca „e razboi - nu te pornești la plimbare”. „ - La inițiativa…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a ajuns miercuri in Ucraina. El a mers prin Kiev alaturi de presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk. Cițu și Stefanciuk au vizitat zonele afectate din regiunea Kyiv – Irpin și Hostomel – impreuna cu președintele Adunarii Republicii Macedonia de Nord, Talat…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a facut, miercuri, o vizita in Ucraina si s-a deplasat la Hostomel si Irpin, anunta presedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanciuk. Potrivit anuntului postat pe Facebook de Ruslan Stefanciuk, presedintele Senatului, Florin Citu, dar si presedintii parlamentelor…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a mers miercuri sa vada ororile din Gostomel și Irpin, in cadrul vizitei sale in Ucraina. El apare in fotografii alaturi de Ruslan Stefanciuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei.

- Deși inițial se anunțase ca in vizita de la Kiev, programata pentru miercuri, 27 aprilie 2022, trebuia sa mearga alaturi de Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și Florin Cițu, președintele Senatului, acest lucru nu s-a mai petrecut. Marcel Ciolacu și Florin Cițu au in propunerea de calendar…

- El a scris, pe Twitter, ca asteapta apropiata vizita pe care o va efectua in tara vecina pentru a prezenta sprijinul poporului roman in Parlamentul ucrainean."Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem reconstructia Ucrainei. Opriti comertul cu Rusia", a completat Citu.Presedintele Senatului…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, merge pe 27 aprilie in vizita la Kiev. „ Va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in care armata rusa a comis atrocitați. Scopul acestei vizite este legat de rolul pe care țara…

- Deputatul Daniel Suciu a participat astazi in Ljubljana (Slovenia), la prima intalnire a președinților Parlamentelor din Uniunea Europeana. Prezent astazi, in Ljubljana, la intalnirea președinților parlamentelor din UE, deputatul PSD Daniel Suciu s-a declarat „onorat sa reprezinte Parlamentul Romaniei”. …