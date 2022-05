Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei organizate de catre "structuri de stat" straine a crescut, iar Moscova va trebui sa isi consolideze securitatea cibernetica prin reducerea riscului de a utiliza software si hardware strain, relateaza…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent presedintelui american Joe Biden ca SUA sa desemneze Rusia "stat sponsor al terorismului", a relatat vineri Washington Post, citat de Reuters.

Georgia a calificat joi drept "inacceptabil" planul de referendum pentru alipirea la Rusia a regiunii separatiste Osetia de Sud, care a fost in centrul razboiului ruso-georgian din 2008, relateaza AFP si Reuters.

Abhazia, regiunea separatista prorusa din Georgia, nu intentioneaza sa se alipeasca Rusiei, au declarat oficiali ai acestei republici, dupa ce regiunea vecina Osetia de Sud a anuntat ca va intreprinde pasi in aceasta directie, informeaza joi Reuters, relateaza Agerpres.

Osetia de Sud intenționeaza sa ia masuri pentru a se alatura Federației Ruse in viitorul apropiat, a declarat președintele autoproclamatei republicii separatiste georgiene Anatoli Bibilov. Apelul sau a fost publicat pe canalul Telegram al partidului Rusia Unita.

Moscova a acuzat sambata Azerbaidjanul ca a incalcat in ultimele zile armistitiul cu Armenia semnat dupa razboiul din Nagorno-Karabah, in 2020, desfasurand trupe in zona aflata sub controlul fortelor ruse de mentinere a pacii, relateaza Reuters si AFP, conform AGERPRES.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca asediul Rusiei asupra portului Mariupol este o "teroare" care va ramane in istorie secole de-a randul de acum incolo, potrivit Reuters. Autoritațile locale din Mariupol au spus ca mii de civili sunt deportați in Rusia de catre forțele rusești.

Banca centrala a Rusiei a decis sa nu redeschida Bursa din Moscova nici saptamana viitoare, cu exceptia unor tranzactii care nu au loc pe piata deschisa si care folosesc sistemul de plati SPFI, transmite Reuters.