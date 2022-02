Ce decizii au luat asociatii societatii comerciale C-TECH - S.R.L

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea societatii comerciale C TECH S.R.L. Astfel, asociatii societatii Dica Corneliu si Andreea Ceausescu, in calitate de asociati ai C TECH S.R.L, au decis urmatoarele:S a aprobat numirea lui Dica Corneliu, in calitate… [citeste mai departe]