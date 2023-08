Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și-a anulat deplasarea la summitul BRICS din Africa de Sud din cauza temerilor ca ar putea fi arestat de Curtea Penala Internaționala.Decizia a fost luata prin acordul ambelor parți, iar președinția sud-africana a asigurat ca toți ceilalți lideri de stat din alianța informala vor participa…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, 18 iulie, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, un grup de cooperare al celor mai mari…

- Vladimir Putin vrea sa participe luna viitoare la un summit economic la Johannesburg. Se fac presiuni asupra președintelui rus sa nu participe pentru a evita consecințele juridice și diplomatice ale mandatului sau de arestare internațional. In calitate de semnatar al tratatului de instituire a Curții…

- Africa de Sud va gazdui in luna august urmatorul summit BRICS, unde Vladimir Putin este invitat, in ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva presedintelui rus , a confirmat duminica presedintele sau, Cyril Ramaphosa, potrivit Agerpres. ”Facem progrese in organizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Putin este vizat de un mandat de arestare emis de CPI din aprilie 2023.„Presedintele turc si-a confirmat invitatia…

