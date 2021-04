PSD a anunțat, luni, ca depune moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, care a dovedit ca “este gol in suflet și-n cap”, iar scuzele sale, dupa situația revoltatoare de la Spitalul Foișor sunt “penibile”. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, ca a vazut ca unii liberali au cerut și ei demisia lui Vlad […] The post Președintele PSD, Marcel Ciolacu: “Vlad Voiculescu este gol in suflet și-n cap!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .