Stiri pe aceeasi tema

Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare ''semnificativ'' mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters,…

Marea Britanie și Franța sunt pe cale sa ajunga la un acord prin care sa opreasca migranții ilegali sa traverseze Canalul Manecii, potrivit Reuters.

Politologul romano-israelian Michael Shafir a murit miercuri dimineața, anunța Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel". El era considerat unul dintre cei mai mari specialiști in antisemitism și Holocaust in Europa centrala și de Est, potrivit Mediafax.

Presedintele PMP Eugen Tomac a declarat, sambata la Liga Alesilor Locali, ca partidul nu a disparut, nu s-a dizolvat si nu a fuzionat cu nimeni. Acesta a mai precizat ca unii cred ca Romania poate fi impartita in rosu si galben, culorile PSD, respectiv PNL, mentionand ca pe romanii ii unesc rosu,…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica seara, in mesajul sau zilnic, ca doar Rusia este in stare sa foloseasca arme nucleare in Europa, noteaza Reuters, citat de Agerpres.

Pe masura ce Europa continua sa se confrunte cu o criza energetica, meteorologii AccuWeather au anunțat care sunt regiunile din Europa care vor avea cele mai dure condiții in aceasta iarna și ce zone ar putea fi scutite de cele mai grave impacturi meteorologice.

Dupa un parcurs dificil in care a intalnit cele mai puternice echipe din Europa, echipa feminina CSU ASE Superbet reușește sa intre in istoria șahului romanesc, obținand prima medalie din ultimii 24 de ani pentru Romania la aceasta competiție.

Președintele Klaus Iohannis atrage atenția liderilor europeni ca nu se poate vorbi de solidaritate și unitate doar in anumite privințe, in timp ce Romania așteapta sa fie acceptata in spațiul Schengen deși indeplinește condițiile tehnice de 11 ani.